Regensburg beendet Sieglosserie gegen St. Pauli

Der SSV Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Sieg seit sechs Spielen gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Mersad Selimbegovic gewann am 9. Spieltag gegen den FC St. Pauli 2:0 (2:0) und zog in der Tabelle an den Hamburgern vorbei.