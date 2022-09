3. Liga: Elversberg zurück an der Spitze

Elversberg wieder Tabellenführer in der 3. Liga © AFP/POOL/SID/WOLFGANG RATTAY

Aufsteiger SV Elversberg hat in der 3. Fußball-Liga die Rückkehr an die Tabellenspitze geschafft. Die Saarländer kamen beim Halleschen FC zu einem 3:1 (1:1) und zogen damit wieder an 1860 München vorbei.