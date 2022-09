Arsenal stößt ManCity wieder von Platz eins

Der 13-malige englische Fußballmeister FC Arsenal hat die Tabellenführung in der Premier League zurückerobert.

Die Gunners siegten in ihrem siebten Saisonspiel beim kleinen Londoner Stadtrivalen FC Brentford mit 3:0 (2:0) und zogen mit 18 Punkten wieder an Vorjahresmeister Manchester City (17) vorbei, der am Samstag auch dank Topstürmer Erling Haaland souverän 3:0 bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen hatte.