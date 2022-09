Comeback nach Tumor-OP: Baumgartl in Union-Startelf

Erstmals nach OP steht Baumgartl in der Startelf © AFP/SID/UWE KRAFT

Der Innenverteidiger von Union Berlin wurde von Trainer Urs Fischer für das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr) in die Startelf berufen. Bereits am vergangenen Wochenende beim 1. FC Köln (1:1) hatte Baumgartl den Sprung in den Kader geschafft, blieb aber ohne Einsatz.