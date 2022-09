FC Bayern: Nagelsmann noch der Richtige? So denken die Fans

Kritik an Nagelsmann: "So darf ein Trainer nicht auftreten"

Nach der Negativserie in der Bundesliga steht Julian Nagelsmann mächtig in der Kritik. Die Fans haben eine klare Meinung zur Zukunft des Bayern-Trainers.

Kein Sieg aus den vergangenen vier Bundesliga-Partien bedeuten eine handfeste Krise beim Primus der Liga. Durch den schlechtesten Lauf seit 20 Jahren gerät nun auch Trainer in die Kritik. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Glauben die Fans noch an Julian Nagelsmann?

Nagelsmann hat noch Kredit

In der Frage der Woche zum STAHLWERK Doppelpass (Stand Sonntag, den 18.09.22 um 14 Uhr) glauben 60% der User (49.739 Stimmen) noch an eine baldige Trendwende. 40% denken dagegen, der 35-Jährige sei mit seinem Latein bereits am Ende.