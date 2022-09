Oliver Kahn mit Klartext: Bayern-Boss über Nagelsmann, Problem der Mannschaft - Ansage an Konkurrenz

Oliver Kahn stärkt Julian Nagelsmann nach der bitteren Pleite des FC Bayern in Augsburg den Rücken. Der Vorstands-Boss sieht die Mannschaft gefordert - und macht eine Ankündigung.

Oliver Kahn hat Julian Nagelsmann nach dem empfindlichen Rückschlag des FC Bayern in Augsburg den Rücken gestärkt.

„Wir sind von Julian total überzeugt“, sagte der Vorstands-Boss einer Medienrunde beim traditionellen Oktoberfest-Besuch des Rekordmeisters am Sonntag.

Nach dem bitteren 0:1 gegen den FCA habe man nun „die Möglichkeit, mal 14 Tage in die Analyse zu gehen, uns auch mal kritisch auseinanderzusetzen, Fehlergespräche zu frühen, um den nächsten Saisonabschnitt gestärkt anzugehen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nagelsmann? Kahn sieht die Mannschaft gefordert

Dass Nagelsmann im Anschluss an die Augsburg-Pleite erklärt hatte, dass er sich über viele Dinge Gedanken machen müsse, sei „vollkommen klar. Wenn man so eine Serie hat, vier Spiele in Folge nicht gewonnen, da ist nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler, wir Verantwortlichen, unzufrieden. Wir sind alle übel gelaunt.“