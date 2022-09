BVB: Sébastien Haller bald wieder fit? Sebastian Kehl gibt Update

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl wünscht sich ein Comeback in der zweiten Hälfte der Saison - ein Zeitplan ließe sich allerdings weiter nicht festlegen, sagte der Ex-Profi im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

In einem Nebensatz sprach Kehl in der Sendung dabei zunächst vom Januar, relativierte dann aber auf Nachfrage: „Ich hatte den Januar einfach mal genannt, um zu sagen, wir hoffen schon, dass er irgendwann in der zweiten Hälfte zum Team stößt. Das wünschen wir uns alle.“