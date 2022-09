Analyse nach enttäuschender Ringer-WM steht an

Frankfurt am Main (SID) - Nach dem enttäuschenden Abschneiden ohne Medaille bei der WM in Belgrad haben die Verantwortlichen des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) eine schonungslose Aufarbeitung angekündigt. „Einige Athleten haben ihr Potenzial abgerufen, andere nicht. Und darüber muss man sprechen“, sagte Sportdirektor Jannis Zamanduridis nach einer Woche mit wenigen Höhen, aber vielen Tiefen. Man werde die Kämpfe in den nächsten Tagen „genau analysieren“.