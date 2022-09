FC Bayern: "Sie haben sich blenden lassen" - Olaf Thon mit deutlicher Kritik am Rekordmeister

Der FC Bayern München steckt in der Krise.

Am Samstag kassierte die Mannschaft von Julian Nagelsmann eine 0:1-Niederlage im Nachbarschaftsduell gegen den FC Augsburg. Somit blieb der deutsche Rekordmeister zum ersten Mal seit über 20 Jahren in vier Bundesligaspielen in Folge sieglos. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)