FC Barcelona: Vicky Lopez ist jüngste Spielerin bei den Profis in der Vereinsgeschichte

Vicky Lopez schreibt beim FC Barcelona Geschichte. Sie ist die jüngste Debütantin der ersten Mannschaft in der Vereinshistorie.

Wird sie in Zukunft die große Starspielerin des FC Barcelona?

Vicky Lopez hat jedenfalls bereits einen Rekord gebrochen. Mit gerade einmal 16 Jahren, einem Monat und 19 Tagen debütierte sie in der ersten Mannschaft. Nie zuvor lief eine so junge Spielerin für den Klub auf bei den Damen.

Beim 2:0-Heimsieg gegen Teneriffa spielte sie sogar von Beginn an und wurde in der 62. Minute ausgewechselt.

An ihrem 16. Geburtstag hatte das Megatalent mit Wurzeln in Nigeria bei den Katalanen unterschrieben und ist seitdem Schülerin der legendären Jugendakademie La Masia.

Zuvor hatte die Flügelstürmerin bei Madrid CFF gespielt und dort überzeugt. Laut Sportsbrief soll sie in der Saison 2020/21 in der Youth League unfassbare 60 Treffer in 17 Partien erzielt haben.