Champions-League-Finale bald in den USA? Brisante Pläne sollen diskutiert werden

Wird das Finale der Champions League in den kommenden Jahren nicht mehr in Europa ausgetragen? Die UEFA denkt offenbar weiter über einen brisanten Schritt nach.

Der Fußball im Allgemeinen und die Champions League im Besonderen spielen in den USA eine immer größere Rolle.

Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, könnte ein Finale der Champions League in den kommenden Jahren in den USA ausgetragen werden. Das Blatt vermeldet, dass sich beim europäischen Fußball-Verband UEFA und auch bei der Klub Vereinigung ECA die Stimmen mehren, die ein solches Vorhaben befürworten.