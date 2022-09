Bach will Vielseitigkeitsreiten „unter die Leute bringen“

Zudem fordert der IOC-Chef bei den Olympischen Spielen eine Reduzierung der Kosten: "Dabei geht es nicht nur um Superbauwerke an den einzelnen Hindernissen, also um die Kosten des Kurses, sondern es geht um Übertragungsplätze, Fernsehproduktionskosten und vieles andere mehr." Der Weltreiterverband, mit dessen Präisidenten Ingmar de Vos sich Bach am Samstag in Pratoni traf, sei da "aber dran".