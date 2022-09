Überraschung: Foss holt WM-Gold im Einzelzeitfahren

Der Norweger Tobias Foss hat zum Auftakt der Straßenrad-WM für eine große Überraschung gesorgt und Gold im Einzelzeitfahren gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich am Sonntag auf dem 34,2 Kilometer langen Rundkurs in Wollongong in 40:02 Minuten vor dem Schweizer Stefan Küng (+2,95 Sekunden) und dem belgischen Vuelta-Sieger Remco Evenepoel (+9,16) durch.