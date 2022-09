FC Bayern: Nagelsmann bedient - Trainer hat "grundsätzlich keine Lust" auf das Oktoberfest

Julian Nagelsmann muss mit seiner Mannschaft nach der Niederlage gegen Augsburg wohl aufs Oktoberfest. Einen Besuch, den sich der Bayern-Trainer am liebsten sparen würde.

Julian Nagelsmann würde seinen ersten Wiesn-Besuch als Trainer des FC Bayern am liebsten ausfallen lassen.

Bayern steht vor einem hammerharten Programm

Nach der Wiesn stehen für die meisten Nationalspieler des Rekordmeisters die Reisen für die bevorstehenden Länderspiele an. Die Bayern verabschieden sich mit einer Niederlage, auf Wiedergutmachung müssen sie warten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Jetzt wird es erstmal eine ungemütliche Länderspielpause“, sagte DFB-Star Leon Goretzka. Sorgen macht nicht nur der aktuelle Trend, den Thomas Müller als „katastrophal“ bezeichnete - sondern auch der Blick auf das knackige Programm der Münchner nach den Länderspielen. Vor allem in der Liga und im Pokal.

Erst geht es gegen ein nicht zu unterschätzendes Bayer Leverkusen - ein vermeintliches Spitzenteam, das mit dem Rücken zur Wand steht - dann wartet in der Champions League zweimal die Pflichtaufgabe Viktoria Pilsen. Und, wohl noch wichtiger: Zwischen den beiden Duellen mit dem Außenseiter steht das Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an, auswärts. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Danach wird der formstarke SC Freiburg empfangen, ehe es erneut zu den kampfstarken Augsburgern geht, die in der zweiten Runde des DFB-Pokals Gegner sind. Also der Runde, die man zuletzt gleich zweimal in Folge ausgeschieden war.