Verletzter Reus: „Ich werde niemals aufgeben“

Reus war am Samstag nach rund einer halben Stunde heftig mit dem rechten Fuß umgeknickt. Er nahm entsetzt die Hände vors Gesicht, schrie vor Schmerz und schlug mit der Faust auf den Rasen. Eine Diagnose steht aus, Trainer Edin Terzic berichtete, der Mannschaftsarzt befürchte Schäden am Bandapparat.

Reus war noch in der Halbzeit mit einer Bandage am Fuß nach Hause gefahren worden. Vor bildgebenden Verfahren muss wahrscheinlich die Schwellung nachlassen. Seine Mitspieler feierten den vierten Derbysieg in Serie in der Kabine mit seinem Trikot.