Canelo vs. Golovkin: Eine große Box-Rivalität nimmt ein überraschendes Ende

365-Millionen-Mann Canelo Alvarez gegen Ausnahme-Fighter Gennadiy Golovkin: Nach fünf Jahren hat eine der größten Rivalitäten des modernen Boxsport in der Nacht zum Sonntag ihr drittes und wohl letztes Kapitel erlebt.

Der mexikanische Superstar Alvarez gewann das dritte Duell in Las Vegas nach Punkten und verteidigte damit seine Supermittelgewichts-Titel der Verbände WBC, IBF, WBO und WBA (Super-Version).

Vor den Augen von Edelfans wie NBA-Star Steph Curry und Hollywood-Star Michael B. Jordan (“Creed“) folgte eine Szene, die vor dem Hintergrund des zuletzt auch mit persönlichen Angriffen geprägten Duells etwas unerwartet kam: Alvarez umarmte Golovkin und richtete an ihn die Worte: „Danke vielmals, mein Freund. Danke für alles.“ ( NEWS: Alles zum Boxen )

Canelo - Golvkin 3 nicht auf dem Niveau der vorherigen Fights

Vier Jahre danach war der Hype um „Canelo - Golovkin 3″ nicht mehr ganz so groß, auch weil Alvarez‘ Nimbus zuletzt durch eine überraschende Niederlage gegen Dmitry Bivol geschwächt wurde (Alvarez blieb Champion, weil es ein Halbschwergewichts-Kampf war).

Das Ende der Trilogie mit Golvkin konnte über weite Strecken nicht mit der Qualität der vorherigen Kämpfe mithalten, Alvarez lag bei den Punktrichtern klar vorn, erst in den letzten Runden zog Golovkin an und sorgte für mehr Spannung, trotzdem stand am Ende ein einstimmiger Punktsieg für Alvarez (115:113, 115:113, 116:112).