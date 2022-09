OpTic bezwingt DRX und zieht ins Valorant Champions Grand Final ein

Es hätte die Partie des Turniers werden können: OpTic Gaming, die auf Rache drängen; unbedingt gegen LOUD im Finale spielen wollen und DRX, das nach einer bärenstarken Leistung gegen FPX die eigene Form bestätigen will.

OpTic Gaming sinnt auf Rache!

Nach dem bitteren Aus gegen LOUD im Upper Bracket Final, sollte das Lower Bracket Endspiel zu einer Art „Redemption Arc“ für die Jungs von OpTic Gaming werden. Noch während der Pressekonferenz, direkt im Anschluss an die verlorene Partie gegen LOUD, gab das nordamerikanische Roster zu verstehen, an den eigenen Schwächen und Problemen arbeiten zu wollen, um über einen Umweg, DRX, verdient ins Finale einzuziehen.

Fracture: Schlägt Korea zurück?

Auf Map drei wiederum schien es so, als würde DRX aus dem eigenen Dornröschenschlaf erwacht zu sein und nach anfänglichem Rückstand anfangen Valorant zu spielen. So kamen die Koreaner mehr und mehr ins Spiel, gingen zwischenzeitlich auch in Führung, ehe OpTic erneut das Ruder herumriss und auf den Ausgleich drängte. Im Anschluss entspann sich ein Duell auf Augenhöhe, das spannender nicht sein könnte.