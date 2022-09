Erster Bundesliga-Rückschlag für Rose und RB

Marco Rose hat bei seiner brisanten Rückkehr in den Borussia-Park die erste Bundesliga-Niederlage mit RB Leipzig einstecken müssen.

Marco Rose hat bei seiner brisanten Rückkehr in den Borussia-Park die erste Bundesliga-Niederlage mit RB Leipzig einstecken müssen. Im von der „Causa Max Eberl“ überlagerten Topspiel unterlag der DFB-Pokalsieger Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:2) und verliert die Spitzenplätze nach dem 7. Spieltag zunächst aus den Augen.

Nationalspieler Jonas Hofmann (10./35.) und Ramy Bensebaini (53.) schossen die eiskalten Gastgeber am Samstagabend vor 50.186 Zuschauern zum ersten Sieg nach zuvor drei Spielen ohne Dreier. Für Rose, der mit Pfiffen und Beleidigungen bei seinem Ex-Klub am Niederrhein empfangen wurde, war es die zweite Niederlage im dritten Spiel als RB-Coach.

Leipzig und Gladbach werden auch nach dem direkten Duell im regen Austausch stehen. In der bevorstehenden Länderspielpause wird eine Einigung über einen Wechsel des langjährigen Gladbacher Sportdirektors Eberl zu RB erwartet.

"Es ist nicht mehr ganz so weit, wir sind auf der Zielgeraden", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor dem Spiel bei Sky. Am Wochenende werde zwar nichts mehr passieren. Aber: "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung haben", sagte Mintzlaff.