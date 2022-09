RB Leipzig: Einigung mit Max Eberl? Das sagt Oliver Mintzlaff

RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach stehen in den Verhandlungen um Max Eberl wohl unmittelbar vor einer Einigung. Das erklärt RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach stehen in den Verhandlungen um Max Eberl (48) wohl unmittelbar vor einer Einigung.

„Es ist nicht mehr ganz so weit, wir sind auf der Zielgeraden. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung haben“, sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor dem Bundesliga-Spiel in Gladbach bei Sky.