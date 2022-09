FC Barcelona: Robert Lewandowski erzielt nächsten Doppelpack

Einmal mehr ist Weltfußballer Robert Lewandowski Wegbereiter für einen weiteren Sieg des FC Barcelona in LaLiga. Der Pole erzielt seinen nächsten Doppelpack.

Am sechsten Spieltag steuerte der Ex-Münchner vier Tage nach dem 0:2 in der Champions League bei den Bayern zwei Treffer beim 3:0 (2:0) gegen den FC Elche bei.

Der Pole, der in der 34. und 48. Minute erfolgreich war, erhöhte sein Trefferkonto in der Primera Division auf acht. Der ehemalige Bayern-Star wurde in der 72. Minute ausgewechselt.