FC Bayern: Hasan Salihamidzic zählt Mannschaft nach Augsburg-Pleite an

„Wir haben seit vier Spielen nicht gewonnen. Ich bin ein wenig beunruhigt. Wir haben mehrere Situationen nicht zu Ende gespielt und haben einige Chancen zugelassen. So können wir in der Bundesliga nicht gewinnen“, sagte der 45-Jährige bei Sky - und wurde anschließend noch deutlicher. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Rekordmeister hatte sich am Samstag den Augsburgern mit 0:1 geschlagen geben müssen, damit die erste Saison-Niederlage kassiert. Vorausgegangen waren drei Unentschieden in Folge - so schlecht war Bayern zuletzt vor 20 Jahren in der Saison 2001/02, als es unter Trainer Otmar Hitzfeld sieben sieglose Liga-Spiele gab.