Bundesliga: Borussia Dortmund – FC Schalke 04, 1:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Wenig später kamen Kenan Karaman und Sebastian Polter per Doppelwechsel für Jordan Larsson und Simon Terodde auf Seiten von S04 ins Match (58.). Mit Anthony Modeste und Donyell Malen nahm Edin Terzic in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi. 81.100 Zuschauer waren gekommen, um möglichst viele Tore zu sehen, doch bisher: Fehlanzeige! In der 79. Minute dann endlich die Erlösung – Moukoko traf zum 1:0 für Dortmund. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gastgeber und Schalke aus.