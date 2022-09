Bundesliga: FC Augsburg – FC Bayern München, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. 30.660 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Augsburg schlägt – bejubelten in der 59. Minute den Treffer von Mergim Berisha zum 1:0. In der Schlussphase nahm Enrico Maaßen noch einen Doppelwechsel vor. Für Florian Niederlechner und Iago Amaral Borduchi kamen Fredrik Jensen und Ruben Vargas auf das Feld (75.). Julian Nagelsmann wollte den FC Bayern München zu einem Ruck bewegen und so sollten Eric Maxim Choupo-Moting und Josip Stanisic eingewechselt für Sadio Mané und Jamal Musiala neue Impulse setzen (78.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des FC Augsburg.