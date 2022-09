Bundesliga Top-Spiel: Gelingt Rose Sieg bei Rückkehr nach Gladbach?

Im Topspiel am siebten Spieltag empfängt Borussia Mönchengladbach RB Leipzig. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Gladbach-Trainer Marco Rose, dem ein gellendes Pfeifkonzert von den Borussen-Fans blüht.

Dabei gibt es nicht nur das Wiedersehen mit zahlreichen Ex-Spieler von ihm, sondern auch mit den Fans - und die sind gar nicht gut auf ihn zu sprechen. So feierten sie seine Entlassung beim BVB . Zudem planen sie, wie schon im letzten Heimspiel gegen RB, eine Trillerpfeifenaktion.

In seiner ehemaligen Heimat wartet also ein heißer Tanz auf Rose. Doch er kommt mit breiter Brust, denn die zwei letzten Auftritte der Leipziger waren durchaus erfolgreich. Nach dem 3:0-Sieg gegen Dortmund verloren sie in der Champions League nach einem couragierten Spiel nur knapp gegen Real Madrid.