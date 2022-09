3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SV Wehen Wiesbaden, 1:0 (0:0)

Am Samstag trafen der SV Waldhof Mannheim und die SV Wehen Wiesbaden aufeinander. Das Match entschied Waldhof mit 1:0 für sich. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. 6.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Mannheim schlägt – bejubelten in der 64. Minute den Treffer von Dominik Kother zum 1:0. Wenig später kamen Daniel Keita-Ruel und Berkan Taz per Doppelwechsel für Pascal Sohm und Adrien Lebeau auf Seiten des Gastgebers ins Match (65.). Am Schluss schlug der SV Waldhof Mannheim Wiesbaden mit 1:0.