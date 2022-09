3. Liga: FSV Zwickau – Borussia Dortmund II, 1:2 (1:0)

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Max Jansen Zwickau vor 4.730 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Für Marco Pasalic war der Einsatz nach 15 Minuten vorbei. Für ihn wurde Guillermo Bueno Lopez eingewechselt. Im ersten Durchgang hatte der FSV Zwickau etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Joseph Enochs setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Can Coskun und Ronny König auf den Platz (55.). Justin Njinmah sicherte Dortmund II nach 59 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Mit Jayden Braaf und Rodney Elongo-Yombo nahm Christian Preußer in der 65. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Ole Pohlmann und Ted Tattermusch. Die spielentscheidende Rolle nahm Tattermusch ein, der kurz vor knapp für Borussia Dortmund II zum Führungstreffer bereitstand (86.). Am Ende punktete der BVB II dreifach bei Zwickau.