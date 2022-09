3. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Ingolstadt 04, 1:1 (1:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 20.300 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Stefan Kutschke war es, der in der zweiten Minute zur Stelle war. Pascal Testroet nutzte die Chance für den FC Ingolstadt 04 und beförderte in der 26. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. In der 63. Minute stellte der FCI personell um: Per Doppelwechsel kamen Patrick Schmidt und David Kopacz auf den Platz und ersetzten Testroet und Dominik Franke. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatten die Gäste in der 87. Minute, als Nico Antonitsch mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. Als Schiedsrichter Lechner (Hornstorf) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.