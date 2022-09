3. Liga: Elversberg verdrängt 1860 von der Spitze

Aufsteiger SV Elversberg schafft in der 3. Liga die Rückkehr an die Tabellenspitze. Auch der Zweitvertretung des BVB gelingt ein wichtiger Sieg.

Aufsteiger SV Elversberg hat in der 3. Liga die Rückkehr an die Tabellenspitze geschafft. Die Saarländer kamen beim Halleschen FC zu einem 3:1 (1:1).

In Halle hatte Luca Schnellbacher (4.) die SVE zwar früh in Führung gebracht, doch Tom Zimmerschied (13.) gelang kurz darauf bereits das 1:1 für die Hausherren. Bitter: Vor dem Pausenpfiff musste der Top-Torjäger des neuen Spitzenreiters verletzt ausgewechselt werden.

In der 2. Halbzeit steigerten sich die Mannen von Horst Steffen dann nochmal deutlich. Jannik Rochelt (58.) und Manuel Feil (71.) brachten schließlich den siebten Saisonsieg für den Aufsteiger unter Dach und Fach, die dank des besseren Torverhältnisses wieder vor 1860 München stehen.

Der Ex-Bundesligist war am Freitag gegen Schlusslicht Erzgebirge Aue zu einem 3:1 (1:0) gekommen. Fynn Lakenmacher hatte dabei einen Dreierpack für die Löwen (10./77./84.) geschnürt.

BVB II gelingt Comeback

Der Zweitvertretung von Borussia Dortmund ist in Zwickau ein wichtiger Erfolg gelungen. Zwei Treffer nach dem Seitenwechsel vollendeten das Comeback der Schwarz-Gelben 1:2 (1:0).

Das Traumtor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung genügte dem FSV nicht. Nach dem schwachen Saisonstart mit zuletzt vier Niederlagen in Serie konnte der BVB nun die Abstiegsränge verlassen.

Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden kam dagegen nicht über ein 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt hinaus. Stefan Kutschke (2.) brachte die Sachsen früh in Führung, doch Pascal Testroet (26.) egalisierte für die Schanzer. Beide trafen somit gegen ihren jeweiligen Ex-Klub.

In der 87. Minute sah der Ingolstädter Nico Antonitsch noch die Gelb-Rote Karte. Die nummerische Überzahl konnte Dynamo in den Schlussminuten allerdings nicht in einen Sieg ummünzen.