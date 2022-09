2. Liga: FC Hansa Rostock – 1. FC Magdeburg, 3:1 (2:0)

Am Samstag trafen die Hansa und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Das Match entschied Rostock mit 3:1 für sich. Auf dem Papier ging FC Hansa Rostock als Favorit ins Spiel gegen Magdeburg – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Kai Pröger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Hansa (30./41.). Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Der 1. FC Magdeburg stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Baris Atik, Jamie Lawrence und Tatsuya Ito für Mo El Hankouri, Cristiano Piccini und Luca Schuler auf den Platz. Für das 3:0 von Rostock sorgte Lukas Fröde, der in Minute 64 zur Stelle war. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Jens Härtel, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Dong-Gyeong Lee und Anderson Lucoqui kamen für John Verhoek und Svante Ingelsson ins Spiel (66.). Mit Nico Neidhart und Pröger nahm Jens Härtel in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Frederic Ananou und Nils Fröling. Kurz vor Schluss traf Atik für Magdeburg (90.). Schlussendlich verbuchte FC Hansa Rostock gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.