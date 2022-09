2. Liga: SV Darmstadt 98 – 1. FC Nürnberg, 2:0 (2:0)

Die 14.500 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tobias Kempe brachte den Gastgeber bereits in der achten Minute in Front. In der 27. Minute brachte Phillip Tietz das Netz für die Mannschaft von Torsten Lieberknecht zum Zappeln. Mit der Führung für Darmstadt ging es in die Halbzeitpause. In der Pause stellte Robert Klauß um und schickte in einem Doppelwechsel Johannes Geis und Christoph Daferner für Sadik Fofana und Jens Castrop auf den Rasen. Der SV Darmstadt 98 stellte in der 72. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Aaron Seydel, Magnus Warming und Emir Karic für Tietz, Braydon Manu und Marvin Mehlem auf den Platz. Robert Klauß wollte Nürnberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Erik Shuranov und Jan Gyamerah eingewechselt für Kwadwo Duah und Enrico Valentini neue Impulse setzen (82.). Letztendlich hatte Darmstadt Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.