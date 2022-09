Premier League: Brutalo-Foul gegen Grealish bei ManCity-Sieg gegen Wolverhampton

Das Opfer des Brutalo-Fouls Grealish konnte die Partie fortsetzen. Collins hinterließ seine Mannschaft hingegen für zwei Drittel der Spielzeit mit einem Mann weniger. In Unterzahl hatten die Wolves keine Chance mehr gegen das Starensemble der Citizens, auch wenn die Mannschaft von Trainer Bruno Lage sich vor allem in Hälfte zwei bemühte.

Haalands Torserie hält an

Der Ex-Dortmunder Erling Haaland hat seine Torserie in der Premier League für Manchester City fortgesetzt und dabei den nächsten Rekord aufgestellt. Der norwegische Nationalstürmer war beim 3:0 (2:0)-Erfolg des Titelverteidigers bei den Wolverhampton Wanderers in der 16. Minute zum elften Mal in dieser Saison in der Meisterschaft erfolgreich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League).