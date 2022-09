2. Liga: Lilien auf Rang zwei, Arminia und Hansa siegen auch

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorerst den zweiten Tabellenplatz erobert.

Darmstadt 98 hat in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorerst den zweiten Tabellenplatz erobert. Nach zuvor drei Unentschieden gewannen die Lilien am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:0 (2:0).

Allerdings kann der Hamburger SV im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) wieder an den Hessen vorbeiziehen und Rang zwei belegen. Der Club verlor zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen und befindet sich im Mittelfeld.