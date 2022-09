Pröger schießt Hansa zum Sieg gegen Magdeburg

In der 62. Minute erhöhte Lukas Fröde (62.) auf 3:0, wobei der Schiedsrichter den Treffer nach Videoentscheid gab. In der 84. Minute parierte Rostocks Torwart Markus Kolke einen schwach geschossenen Foulelfmeter von Baris Atik, der allerdings in der 90.+4 für den Endstand sorgte. In der 38. Minute hatte Pröger noch eine weitere gute Chance für die Mecklenburger besessen.