Bundesliga, Aufstellung: FC Bayern in Augsburg mit drei Neuen - Goretzka statt Sabitzer

Nagelsmann gibt Einsatzgarantie: "Kann zeigen, was in ihm steckt!"

Der FC Bayern will seine Unentschiedenserie in der Bundesliga durchbrechen. Julian Nagelsmann stellt sein Team dafür - auch gezwungenermaßen - um.

Nach dem für die Münchner erfolgreichen Wiedersehen mit Robert Lewandowski in der Champions League gegen den FC Barcelona (2:0) will der FC Bayern auch in der Bundesliga mal wieder dreifach punkten.

Zuletzt hat der Rekordmeister in den vergangenen drei Partien jeweils nur unentschieden gespielt. Am Samstag muss der FCB beim FC Augsburg (ab 15.30 Uhr HIER im LIVETICKER) ran.

Goretzka ersetzt Sabitzer

Für ihn rückt Matthijs de Ligt in die Innenverteidigung an der Seite von Dayot Upamecano, der gegen die Katalanen eine überzeugende Vorstellung lieferte.

Bei Mané, der in Augsburg wieder vermehrt über die Außenbahn kommen soll, ist Nagelsmann optimistisch, dass er aus seinem kleinen Leistungstief kommt: „Ich bin da ganz guter Dinge. Er ist nach Jahren in England in ein neues Umfeld gekommen mit neuer Sprache, neuem Land, neuen Mitspieler und so weiter. Da ist das ganz normal, dass nicht alles sofort optimal läuft. Er wird sich top akklimatisieren und alles wird gut werden.“