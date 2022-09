Anzeige

Premier League: Erling Haaland knackt für ManCity nächsten Rekord Haaland knackt nächsten Rekord

Wie für City: Haalands akrobatischste Tore in der Bundesliga

Erling Haaland ist weiterhin erfolgreich auf Rekordjagd. Gegen die Wolverhampton Wanderers netzt er bereits in der 16. Minute und setzt damit neue Maßstäbe in der Premier League.

Erling Haaland trifft und trifft!

Gegen die Wolverhampton Wanderers traf der Norweger erneut und erzielte bereits sein elftes Saisontor.

Es handelte sich dabei wieder einmal um ein besonderes Tor. Der Stürmer traf nun in jedem seiner Auswärtsspiele und stellte damit einen neuen Premier-League-Rekord auf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Noch keinem Spieler gelang es in den ersten vier Auswärtsspielen zu treffen. Seinen Treffer zur 2:0-Führung in der 16. Minute erzielte er sogar mit dem schwächeren rechten Fuß aus 16 Metern, unhaltbar ins rechte Torwarteck. Bereits in den vergangenen Spielen hatte Haaland neue Maßstäbe in Sachen Torrekorde auf der Insel gesetzt.

Blitzstart für die Citizens

Den Führungstreffer zum 1:0 erzielte Jack Grealish schon in der ersten Minute. Nach Haalands Rekord-Tor baute Jungstar Phil Foden in der 69. Minute die Führung aus. Die Wolves spielten schon seit der 33. Minute nach einem brutalen Foul von Verteidiger Nathan Collins in Unterzahl und der Norweger hätte gerne nachgelegt, ein weiterer Treffer gelang ihm jedoch nicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League).

Manchester City gewann am Ende verdient mit 3:0. Schon vor der roten Karten war Wolverhampton jedoch chancenlos gegen den Meister.

Haaland knackt 100-Tore-Marke

Mit seinem Tor zum 2:0 stellte Haaland nicht nur einen neuen Rekord in der Premier League auf. Er knackte außerdem die 100-Tore-Marke seit seines Wechsels von RB Salzburg zu Borussia Dortmund im Januar 2020. Dafür brauchte der 22-Jährige auch nur 99 Spiele. Eine unfassbare Quote für den Stürmer, die in seiner momentanen Verfassung nur weiter ausgebaut wird.