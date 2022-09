WWE-Legende Bobby Heenan: Das traurige Ende von Hulk Hogans bestem Feind

Bobby Heenan war großer Gegenspieler Hulk Hogans

Er versammelte über die Jahrzehnte zahlreiche Legenden in seiner „Heenan Family“, die er nach seinem Wechsel von der Liga AWA zur WWF 1984 auch dort etablierte. Bei WrestleMania III im Jahr 1987 , der größten Show dieser Ära, begleitete er vor rund 90.000 Fans im Pontiac Silverdome, Andre The Giant im Hauptkampf gegen Hogan zum Ring, auch bei der AWA hatte er einen Top-Bösewicht gemanaget: Nick Bockwinkel , gegen den Hogan seine erste große Fehde hatte.

Krebs-Erkrankung hatte schlimme Folgen

In dieser Rolle waren vor allem seine Wortgefechte mit Gorilla Monsoon berühmt, seinem 1999 verstorbenen Kollegen am Pult. Bestes Beispiel für Heenans Talent, seine Rolle als Bösewicht mit gekonntem Witz zu vermischen war sein Kommentar des berühmten Segment, in dem Shawn Michaels seinen Ex-Partner durch das Fenster eines Friseurladen-Sets warf: „Jannetty hat versucht, durch das Fenster zu flüchten - was für eine Feigheit!“