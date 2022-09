Borussia Dortmund: "Fans eine Show liefern" - Jude Bellingham vor besonderem Derby gegen Schalke 04

Am siebten Spieltag der Bundesliga steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 an. Für Jude Bellingham ist es sogar eine besondere Premiere.

Seinen bislang einzigen Einsatz gegen den Erzrivalen hatte der BVB-Star am 22. Spieltag der Saison 2020/21. Damals feierte er in der Arena auf Schalke mit dem BVB einen klaren 4:0-Erfolg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nun steht der 19-Jährige also erstmals im eigenen Stadion auf dem Platz, wenn es um mehr als nur drei Punkte geht. „Wir spielen auch für die Fans, denn es ist so prestigeträchtig und es steht so viel auf dem Spiel. Vor allem, wer die Nummer eins in der Region ist“, sagte der Engländer im Feiertagsmagazin mit Patrick Owomoyela im BVB-TV.