Eintracht Frankfurt: So entwickelt sich Ansgar Knauff zum Mini-Robben

Späher aus England haben Knauff schon im Blick

Knauff ist beim „Golden Boy Award“ dabei

Von der UEFA wurde er zum besten Youngster der vergangenen Europa-League-Saison gewählt, mit seinen beiden Treffern und einer Vorlage hatte er wesentlichen Anteil am Triumph der Hessen. Zusammen mit Jamal Musiala (FC Bayern München), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) und Jan Thielmann (1. FC Köln) zählt er zu den vier deutschen Top-Talenten, die es in die Top 40 des „Golden Boy Award“ geschafft haben.

Holprigen Saisonstart abgeschüttelt

Nach einem etwas holprigen Start in die Saison - Knauff fiel auch in der Vorbereitung verletzungsbedingt eine Woche aus - stand er nun zweimal in Folge in der Startelf.