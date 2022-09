Anzeige

Frank Buschmann mit großem Appell an "Basketball-Deutschland" Buschmann appelliert an Fans

Schröder-Show, Buzzer Beater - am Ende reicht es nicht

TV-Kommentator Frank Buschmann formuliert nach dem deutschen Halbfinal-Aus einen großen Wunsch an „Basketball-Deutschland“ - und antwortet auf einen Fan, der findet: „Spiel um den dritten Platz interessiert kein Schwein“.

Durch das fabelhafte Aufspielen der deutschen Basketballer bei der EM ist auch er wieder ins Zentrum gerückt - nach dem Halbfinal-Aus gegen Spanien appelliert Kommentatoren-Legende Frank Buschmann nun an die Fans, Dennis Schröder und Co. weiter anzufeuern.

Frank Buschmann: „Mein ganz großer Wunsch ist ...“

„Mein ganz großer Wunsch ist, dass Basketball-Deutschland jetzt nicht sagt: Das war‘s mit dieser Europameisterschaft“, sagte Buschmann in einem von RTL hochgeladenem Clip nach Spielende - und betont die historische Dimension, die auch noch im Spiel um Platz 3 gegen Polen am Sonntag in Berlin liegt. (NEWS: Alles zur Basketball-EM)

„Es wäre erst die dritte Medaille in der EM-Geschichte für eine deutsche Mannschaft nach der Gold-Sensation 1993 und Silber 2005 in Belgrad. Das sagt alles“, erklärte „Buschi“: „Und immer dran denken: Die Deutschen können eine Medaille holen am Sonntag. Und wenn ich mich nicht irre, ist Bronze auch eine Medaille.“

Spiel um Platz 3 ebenfalls im Free-TV

Via Twitter antwortete Buschmann am Samstag auch auf einen Fan vor, der keinen Wert mehr in der Partie sieht (“Spiel um den dritten Platz interessiert kein Schwein“) und konterte: „Wenn man keine Ahnung hat, dann ja. Aber vielleicht verstehen einige, was Bronze bedeutet…“ (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)

Buschmann ging bei der EM erstmals seit 2011 - damals noch für SPORT1 - wieder für ein Spiel der Basketball-Nationalmannschaft ans Mikro. RTL hatte sich zum Viertelfinale gegen Griechenland mit Rechtehalter MagentaSport geeinigt und war am vergangenen Dienstag in die Live-Berichterstattung eingestiegen.

Frank Buschmann feierte bei der EM sein Comeback als Basketball-Kommentator

Am Sonntag (17.15 Uhr) überträgt der Sender auch das Spiel um Bronze gegen Polen. Die Partie läuft ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport. (SPORT1-Interview: Frank Buschmann über seine Rückkehr und den Umgang mit Kritik)

