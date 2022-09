Pogba-Bruder wird Untersuchungsrichterin vorgeführt

Der ältere Bruder des französischen Stars Paul Pogba und vier weitere Männer werden aufgrund von Erpressungsvorwürfen am Samstag wohl einer Untersuchungsrichterin vorgeführt.

Der einst selbst als Profifußballer aktive Mathias Pogba (32) hatte die Anschuldigungen über seinen Anwalt zunächst bestritten. In dieser Woche war er in Frankreich in Gewahrsam genommen worden und gab die Tat laut AFP daraufhin zu.