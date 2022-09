"Hat wehgetan": Flick erklärt Bayern-Aus - und warum ein Verbleib unmöglich war

Der 57-Jährige ging als neuer Bundestrainer zum DFB. Kein einfacher Schritt, wie er nun in seinem Buch „Im Moment - Über Erfolg, die Schönheit des Spiels und was im Leben wirklich zählt“ zugibt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ich habe es mir nicht anmerken lassen, aber den FC Bayern als Trainer zu verlassen, hat mir sehr wehgetan", schrieb Flick in der Biographie. Die Bild -Zeitung zitiert in Auszügen aus dem Werk.

Flick konnte nicht gegen „seine Prinzipien verstoßen“

Die Zeit in München hat er also in bester Erinnerung: „Das war, mit Blick auf den europäischen Fußball, alles absolute Benchmark zu dem Zeitpunkt." Nur der Abschied sei schmerzhaft gewesen. Aber auch unvermeidbar.