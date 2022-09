Bis zu 4,15 Millionen sehen Halbfinal-Aus der Basketballer

RTL hatte sich zum Viertelfinale gegen Griechenland mit Rechtehalter MagentaSport geeinigt und war am vergangenen Dienstag in die Live-Berichterstattung eingestiegen. Dort hatten bereits in der Spitze 2,51 Millionen Menschen zugesehen. Am Sonntag (17.15 Uhr) überträgt der Sender auch das Spiel um Bronze gegen Polen. Die Partie läuft ebenfalls live und kostenlos bei MagentaSport.