Mainz 05: Bo Svensson in die Premier League? Das sagt Martin Schmidt

Schmidt reagiert gelassen auf Svensson-Gerüchte: „Null Sorgen“

Ein Angebot oder eine konkrete Anfrage sei nicht eingetrudelt in Mainz: „Wenn nichts da ist, dann will ich das auch nicht weiter kommentieren.“ Ob er sich denn Sorgen mache, dass Svensson im Fall der Fälle schwach werden könnte? „Null“, stellte Schmidt klar.

Mainz-Geschäftsführer Heidel: „Brighton kann Visier in die Schublade legen“

Der Trainer selbst äußerte sich noch vor der Partie gegen Hertha zurückhaltend: „Es ist unnötig, in solche Hypothesen reinzugehen. Man kann nie irgendwas ausschließen. Aber wenn so etwas passiert, dann ist es natürlich besser, wenn man das am Ende der Saison macht.“ Geschäftsführer Christian Heidel wurde bei Bild schon deutlicher: „Brighton kann das Visier wieder in die Schublade legen.“