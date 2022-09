Anzeige

WWE-Hammer bei SmackDown: Logan Paul fordert Champ Roman Reigns heraus WWE-Hammer um Logan Paul

Logan Paul (l.) fordert WWE Universal Champion Roman Reigns heraus © WWE

Martin Hoffmann

YouTube-Star und Mayweather-Gegner Logan Paul greift bei WWE jetzt ganz groß an: Bei SmackDown beginnt eine Titelfehde mit Roman Reigns.

Paukenschlag um Logan Paul bei der Wrestling-Liga WWE: Der Showkampf-Marktführer inszeniert um den YouTube-Superstar eines der größten Promi-Matches der Ligageschichte.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown trieb Paul eine vorher schon via Social Media und die jeweiligen Hauskanäle von Paul und WWE gestartete Fehde mit Universal Champion Roman Reigns voran und forderte ihn zu einem Stelldichein bei einer Pressekonferenz in Las Vegas am Samstag heraus. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Logan Paul fordert Roman Reigns bei WWE Crown Jewel

Wie der Wrestling Observer berichtet, soll die Inszenierung bei der Saudi-Arabien-Show Crown Jewel mit einem Titelduell zwischen Paul und Reigns enden, dem aktuell größten WWE-Star mit einer inzwischen zwei Jahre währenden Titelregentschaft.

Jake Pauls Bruder gegen ihn in den Ring zu stellen ist ein Ritterschlag, der auch für WWE unüblich ist, im Fall von Paul aber zwei aus Liga-Sicht gute Gründe hat. Grund 1: Paul, der in diesem Jahr einen festen Vertrag bei WWE unterschrieben hat, lockt viele seiner jungen Fans mit zu WWE - und er hat sich in seinen bisherigen beiden Matches bei WrestleMania und dem SummerSlam mit und gegen Ex-Champion The Miz als Naturtalent erwiesen, der das Wrestling-Handwerk auf für beeindruckend hohem Niveau beherrscht. (Logan und Jake Paul: Ihr YouTube-Ruhm, ihr Vermögen, warum sie umstritten sind)

Bei SmackDown endete Pauls Auftritt damit, dass der mit Reigns verbündete Sami Zayn Paul den Mund verbieten wollte und dafür einen Hieb abbekam, ehe Paul vor dem Rest der Gruppierung Bloodline flüchtete.

WWE SmackDown - die weiteren News und Highlights:

- Zu einem überraschenden neuen Zusammenschluss kam es nach einem Match, in dem Ex-Damenchampion Bayley Raquel Rodriguez besiegte: Als Bayley und ihre Kolleginnen von Damage CTRL (Iyo Sky und Dakota Kai) danach auf Rodriguez losgingen, bekam die unerwartete Hilfe von Shotzi - die damit jetzt als Publikumsliebling neu zu definiert werden scheint.

- Das Titelduell zwischen Damenchampion Liv Morgan und Ronda Rousey bei Extreme Rules bekam bei SmackDown eine neue Klausel: Passend zum Eventnamen wird es ein Extreme Rules Match ohne Regeln.

- Im Hauptkampf der Show wurden neue Herausforderer auf die Tag-Team-Titel der Usos gekürt: Ridge Holland und Butch von den Brawling Brutes verdienten sich die Chance in einem Vierkampf gegen Hit Row, The New Day und das deutsch-italienische Duo Imperium (Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci). Holland pinnte den von Imperium weichgeklopften New-Day-Vertreter Kofi Kingston.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown am 16. September 2022:

Ricochet besiegt Sami Zayn

Bayley besiegt Raquel Rodriguez

NXT North American Title Match: Solo Sikoa (c) besiegt Madcap Moss

WWE Tag Team Title #1 Contendership Match: The Brawling Brutes besiegen Hit Row, Imperium, The New Day