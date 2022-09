Ruder-WM: Titelverteidiger Oliver Zeidler wagt "keine Prognose"

Titelverteidiger Oliver Zeidler startet mit gedämpften Erwartungen in die Ruder-WM im tschechischen Racice.

„Ich möchte so gut wie möglich abschneiden, aber keine Prognose wagen, weil die EM auch nicht so verlaufen ist wie erwartet“, sagte der Einer-Weltmeister dem SID vor seinem Vorlauf am Sonntag: „Ich habe natürlich die Hoffnung, dass ich besser abschneide als bei der EM.“