Formel 1: Monza entschuldigt sich nach Fan-Anschuldigungen

Beim Formel-1-Rennen in Monza beschweren sich Besucher massiv über die Umstände vor Ort. Die Betreiber der Rennstrecke untersuchen die Anschuldigungen.

Das Formel-1-Rennen in Monza sorgte nicht nur aus sportlicher Sicht für Diskussionen , Zuschauer beschwerten sich auch über die Gegebenheiten vor Ort.

Nun entschuldigten sich die Betreiber der italienischen Rennstrecke bei den Fans für die „Unannehmlichkeiten" am vergangenen Wochenende.

In einem auf Twitter veröffentlichen Statement hieß es, dass all Beteiligten „ihre Bestes gegeben“ hätten, um ein Event auszurichten, „das alle bisherigen Besucherrekorde und alle Vorhersagen übertroffen hat“.

Formel 1: Monza leitet Überprüfung ein

Man werde „entsprechende Maßnahmen" ergreifen, „damit dies in Zukunft nicht mehr vorkommt", hieß es abschließend.

Rund um das Rennen in Monza war es am letzten Sonntag aufgrund des Andrangs zu massiven Staus gekommen, zudem gab es Beschwerden von Besuchern über zu lange Wartezeiten an den Toiletten und Getränkeständen.