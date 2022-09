N‘Golo Kanté vom FC Chelsea in die Bundesliga? Optionen mit Bayern, BVB und RB Leipzig

N‘Golo Kantés Vertragsverlängerung beim FC Chelsea stockt. Kommt für den französischen Weltmeister am Ende gar die Bundesliga infrage?

Denn die Vertragsverlängerung mit der neuen sportlichen Führung der Blues ist ins Stocken geraten , wie The Athletic berichtet.

Demnach habe der 31-Jährige das jüngste Angebot der neuen Besitzergruppe um Todd Boehly abgelehnt, weil ihm lediglich einen Vertrag über zwei Jahre plus Option angeboten worden sein soll.

Die Blues haben dem Sechser offenbar keinen langfristigen Kontrakt wegen seiner Verletzungsakte angeboten, sodass Kanté 2023 ablösefrei zu haben wäre. SPORT1 zeigt Kantés mögliche Optionen in der Bundesliga auf.

Noch ein Weltstar für den FC Bayern?

„Für die Spieler ist es sexy, mit diesem Klub und diesem Trainer in die Zukunft zu gehen“, sagte Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters - und ließ mit der Verpflichtung von Sadio Mané seinen Worten auch Taten folgen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Borussia Dortmund braucht einen Aggressive Leader wie Kanté

Beim BVB heißt es meist: Vorne hui, hinten pfui. Ein Bindeglied, dass die Offensive und Defensive ausgewogen hält, ist Kanté bewiesenermaßen. Einen Spieler wie ihn wünscht sich wohl jeder Trainer in der Mannschaft.

„N‘Golo Kanté ist unglaublich. Er ist wie zwei Spieler in einem“, schwärmte Thomas Tuchel von seinem einstigen Mittelfeldspieler. Was der inzwischen geschasste deutsche Coach damit meinte, wurde beim 2:0-Sieg von Chelsea im Halbfinalrückspiel der Champions League gegen Real Madrid deutlich.

Und dann gibt es da noch Kanté, den Antreiber. Bei fast jeder Offensivaktion war er beteiligt und leitete beide Tore der Blues ein. In der 28. Minute bediente er Kai Havertz, dessen Lupfer an die Latte prallte und Timo Werner aus kurzer Distanz vollendete. Um ein Haar hätte Kanté seine Leistung mit einem eigenen Treffer vergoldet, doch Federico Valverde warf sich in den Schuss des Franzosen und blockte ihn.