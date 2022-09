World Series of Darts Finals: Sherrock verpasst Coup gegen Wright trotz perfekter Doppelquote

Der 1. Spieltag der World Series of Darts Finals ist Geschichte. Fallon Sherrock muss sich trotz einer ansehnlichen Leistung Weltmeister Peter Wright geschlagen geben.

Darts-Queen Fallon Sherrock hat eine Überraschung bei den World Series of Darts Finals (LIVE bei SPORT1 im TV & Stream) knapp verpasst.

Die 28-Jährige unterlag mit 4:6 in der 1. Runde gegen den amtierenden Weltmeister Peter Wright. Sherrock zeigte dennoch einen guten Auftritt und konnte alle ihre Chancen auf den Doppeln nutzen. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Bis zum 4:4 blieb das Match sehr ausgeglichen, doch dann beendete Wright das nächste Leg mit einem 13-Darter. Abschließend siegte der Schotte mit einem 76er-Checkout. Nun trifft Wright am Samstag in der zweiten Runde auf Michael Smith.

Begonnen hatte der erste Spieltag der Finals in Amsterdam mit Siegen von Ryan Joyce und Dave Chisnall. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

World Series of Darts Finals: US-Debütant gelingt Sieg

Am Samstag steigen in der 2. Runde des Finalturnieres die acht gesetzten Spieler in das Geschehen ein. Ihnen wurden die acht Sieger der ersten Runde zugelost.