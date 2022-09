Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – Hertha BSC, 1:1 (0:1)

Die Hertha ging durch Lucas Tousart in der 30. Minute in Führung. Zur Pause reklamierte der Gast eine knappe Führung für sich. Anstelle von Marc Oliver Kempf war nach Wiederbeginn Marton Dardai für das Team von Sandro Schwarz im Spiel. Bo Svensson von Mainz nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Angelo Fulgini blieb in der Kabine, für ihn kam Marlon Mustapha. Anthony Caci, der von der Bank für Aaron Martin Caricol kam, sollte für neue Impulse bei der Heimmannschaft sorgen (54.). In der 72. Minute änderte Sandro Schwarz das Personal und brachte Marco Richter und Vladimir Darida mit einem Doppelwechsel für Jean-Paul Boetius und Dodi Lukebakio auf den Platz. Für den 1. FSV Mainz 05 avancierte Caci zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 1:1 (90.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen der FSV und Hertha BSC mit einer Punkteteilung auseinander.