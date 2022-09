Anzeige

2. Bundesliga: Fortuna-Trainer Thioune kehrt zurück in vollen Volkspark gegen HSV Thiounes verrückte HSV-Rückkehr

Sensationstor! Düsseldorfs Kownacki artistisch

Markus Höhner

Fortuna Düsseldorf ist am Samstag-Abend im Topspiel der 2. Bundesliga zu Gast beim Hamburger SV. Für Fortuna-Trainer Daniel Thioune wird es wie SPORT1-Kommentator Markus Höhner vermutet auf allen Ebenen ein besonderes Erlebnis im Volkspark.

Das Top-Spiel am Samstag zwischen dem Hamburger SV und Fortuna Düsseldorf (19.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) wird für Fortuna-Trainer Daniel Thioune auf allen Ebenen zu einem besonderen Erlebnis.

Natürlich wird er zurückdenken an sein unvollendetes Werk, als ihm die Verantwortlichen des HSV im Mai 2021 drei Spieltage vor Saisonende den Aufstieg nicht mehr zutrauten, ihn feuerten und durch Horst Hrubesch ersetzten. Eine recht krasse Entscheidung, aber sowas kommt halt vor im Trainer-Job.

Noch extremer ist aber irgendwie, dass Daniel Thioune am Samstag im Volksparkstadion etwas erleben wird, was er in seinen rund 10 Monaten als Cheftrainer der Hamburger kein einziges Mal erleben durfte. Das Stadion wird voll sein! Wohl fast 50.000 Zuschauer werden kommen!

Dank Corona hatte Thioune als Trainer der Hamburger kein Heimspiel vor mehr als 1000 Fans. Was Tim Walter hier genießen darf, ist eine völlig andere Welt. In der aktuellen Saison ist der HSV mit durchschnittlich 46.790 Zuschauern der bestbesuchte Zweitligist in ganz Europa! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).

Thioune erstmals vor vollem Haus in Hamburg

Thioune erlebte den Volkspark als HSV-Trainer in 15 Heimspielen, 11 davon waren pandemiebedingte Geisterspiele! In den 4 weiteren Partien verliefen sich dann mal gerade jeweils 1.000 Besucher in der riesigen Arena.

Verkehrte Welt! Jetzt kommt er als Gäste-Trainer und die Hütte ist rappelvoll. Ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel Thioune der Gedanke durchhuschen wird, ob er als Coach mit dieser Fan-Wucht im Rücken drei Spieltage vor Saisonende tabellarisch nicht deutlich besser dagestanden hätte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga).

Duell auf Augenhöhe

Da solche Gedanken letztlich hypothetisch sind, wird er sich der Faktenlage widmen und versuchen, den atmosphärisch außergewöhnlichen Rahmen als Motivation für seine Mannschaft zu nutzen. Schließlich haben Darmstadt und Rostock gezeigt, dass man im Volkspark auch gewinnen kann. Uns erwartet ein toller Fußballabend. Beide sind gut drauf und hatten zuletzt Erfolgserlebnisse. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga).

In der aktuellen Ausgangslage ist es ein Duell auf Augenhöhe mit allen Optionen für den Ausgang. Am Samstag im Stadion werden Daniel Thioune und seine Mannschaft mehr eigene Anhänger im Rücken haben, als er es als HSV-Trainer jemals hatte. Sicher hätte er seinen speziellen Spaß an einem Auswärtssieg, als kleine Revanche für die Entlassung mit feiernden Fortuna-Fans im vollen Volkspark.